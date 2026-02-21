Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versammlungen vor dem Bahnhofsgebäude in Worms

Worms (ots)

Am heutigen Samstag, 21.02.2026, fanden in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr zwei Versammlungen vor dem Bahnhofsgebäude in Worms statt. Die Gruppierung "Kameradschaft Rheinhessen" hatte für den Zeitraum von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr eine stationäre Versammlung auf dem St.-Albans-Platz angemeldet. Ebenfalls an dieser Örtlichkeit wurde durch das "Bündnis gegen Naziaufmärsche" eine Gegenkundgebung angezeigt. An der rechten Versammlung nahmen 19 Personen teil. Der Gegenkundgebung des Bündnisses gegen Naziaufmärsche schlossen sich rund 250 Personen an. Nach dem Verlesen der versammlungsrechtlichen Auflagen fanden auf beiden Seiten Redebeiträge statt. Auftrag der Polizei war es, die friedliche und störungsfreie Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Beide Versammlungen verliefen auflagenkonform und friedlich. Der Einsatz der Polizei Worms konnte nach Beendigung der Versammlungen gegen 17:45 Uhr beendet werden.

