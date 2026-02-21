PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versammlungen vor dem Bahnhofsgebäude in Worms

Worms (ots)

Am heutigen Samstag, 21.02.2026, fanden in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr zwei Versammlungen vor dem Bahnhofsgebäude in Worms statt. Die Gruppierung "Kameradschaft Rheinhessen" hatte für den Zeitraum von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr eine stationäre Versammlung auf dem St.-Albans-Platz angemeldet. Ebenfalls an dieser Örtlichkeit wurde durch das "Bündnis gegen Naziaufmärsche" eine Gegenkundgebung angezeigt. An der rechten Versammlung nahmen 19 Personen teil. Der Gegenkundgebung des Bündnisses gegen Naziaufmärsche schlossen sich rund 250 Personen an. Nach dem Verlesen der versammlungsrechtlichen Auflagen fanden auf beiden Seiten Redebeiträge statt. Auftrag der Polizei war es, die friedliche und störungsfreie Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Beide Versammlungen verliefen auflagenkonform und friedlich. Der Einsatz der Polizei Worms konnte nach Beendigung der Versammlungen gegen 17:45 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 08:03

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Donnerstag, den 19.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr an der Kindertagesstätte Ritten in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Konrad-Adenauer-Ring und versuchte sein Fahrzeug auf Höhe der Kindertagesstätte zu wenden. ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:49

    POL-PDWO: Göllheim - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenhinweise gesucht

    Göllheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.02.2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 18.02.2026, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Dreisener Straße ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Die 37 jährige Fahrzeughalterin hatte ihren weißen Opel Astra mit KIB Kennzeichen unbeschädigt in der Einfahrt eines Anwesens abgestellt. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren