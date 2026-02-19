Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Kehl (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (19.02.) nahmen Beamte der Bundespolizei einen belgischen Staatsangehörigen fest. Der 23-Jährige war mit dem Fernbus von Straßburg nach Bratislava unterwegs und wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen versuchter Erpressung vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 30-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt absitzen.

