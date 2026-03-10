Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Bankmitarbeiter +++ Einbruch in Gaststätte

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter,

Wiesbaden, Montag, 09.02.2026, 15:40 Uhr - 17:30 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag meldeten sich Telefonbetrüger bei einem Wiesbadener Mann und erbeuteten mit der Masche des falschen Bankmitarbeiters Geld. Der Mann erhielt einen vermeintlichen Anruf eines Mitarbeiters der örtlichen Bank. In diesem Telefonat wurde ihm dann die Lügengeschichte vorgegaukelt, dass sein Bankkonto gehackt worden und es zu Abbuchungsversuchen gekommen sei. Um diese zu stornieren, soll das Geld des Mannes auf Konten der vermeintlichen Bank überwiesen werden. Anhand dessen gelang es den Betrügern über 100.000 Euro zu erbeuten.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach der PIN, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen.

Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden-Biebrich, Nibelungenstraße, Montag, 09.03.2026, 02:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Montag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Nibelungenstraße. Unbekannte brachen das Schutzgitter des Bürofensters aus der Wandverankerung heraus und hebelten das Fenster auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Geschäftsräume, entwendeten einen Safe samt Bargeld und flohen in unbekannte Richtung. Anhand von Videoaufzeichnungen können die Täter als dunkel gekleidet mit Sturmhaube und einer kräftigen Statur beschrieben werden.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

