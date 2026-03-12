Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Seniorin ausgeraubt +++ Falsche Handwerker

Wiesbaden (ots)

1. Seniorin ausgeraubt - Die Polizei sucht Zeugen, Mainz-Kastel, Berstädter Grabenweg, Samstag, 07.03.2026, 09:30 Uhr

(kq)Am Samstagvormittag wurde eine Seniorin im Berstädter Grabenweg Opfer eines Raubes.

Die 89-jährige Frau war gegen 09:30 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs, als zwei bislang unbekannte Täter auf einem E-Scooter an ihr vorbeifuhren und sie in eine Hecke stießen. Auf dem Rollator befand sich ein Korb mit ihrer roten Tasche, die die Täter entwendeten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Seniorin wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Falsche Handwerker,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 11.03.2026, 14:00 Uhr

(kq)Am Mittwochnachmittag wurde eine Seniorin in der Rüdesheimer Straße Opfer von falschen Handwerkern. Gegen 14:00 Uhr sprachen die beiden unbekannten Männer die Rentnerin vor ihrer Wohnungstür an und gaben an, dass sie Handwerker seien und beauftragt wurden, nach der Küche zu sehen. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt durch einen der Unbekannten abgelenkt wurde, bewegte sich sein Komplize unbemerkt in der Wohnung. Dieser durchsuchte die Wohnräume und Beiden gelang anschließend mit Goldschmuck die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war.

Einer der Täter wird als männlich, 35 Jahre alt, circa 160 cm groß, korpulent, mit dunklen, kurzen Haaren und "osteuropäisch aussehend" beschrieben. Getragen habe er eine gelbe Langarmweste.

Sein Komplize wird als männlich, 30 Jahre alt, circa 155 cm groß, kurze, dunkle Haare und "osteuropäisch aussehend" beschrieben. Er habe ebenfalls eine gelbe Warnweste getragen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

