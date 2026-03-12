Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Taktgefühl und Tatkraft: Polizei sensibilisiert Seniorinnen und Senioren

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Weilburg-Waldhausen,

11.03.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(pl)Schockanrufe, Enkeltricks und falsche Polizeibeamte - die Dunkelziffer der dadurch geschädigten Menschen ist weiter hoch. Deshalb kann die Aufklärung, Sensibilisierung und Prävention zu diesem Thema nicht oft genug auf der Tagesordnung stehen. So auch bei der von der Stadt Weilburg, dem Familienbüro und -zentrum sowie dem Senioren- und Inklusionsbeirat mit der polizeilichen Beraterin der Polizeidirektion Limburg-Weilburg, Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst, organisierten Veranstaltung "Mit Taktgefühl und Tatkraft" am Mittwoch, den 11. März im Bürgerhaus in Weilburg-Waldhausen.

Neben der musikalischen Begleitung durch das Landespolizeiorchester ging es inhaltlich um das Erkennen und Verhindern aktueller Betrugsmaschen. Bei Kaffee und Kuchen erfuhren die Anwesenden von Polizeioberkommissar Marcus Hochstein von der Seniorenprävention des Polizeipräsidiums Westhessen in anschaulichen Vorträgen etwas über "Falsche Polizeibeamte", "Schockanrufe" und "Haustürtricks" und wie sich insbesondere Seniorinnen und Senioren dagegen schützen können. Es klingt nach einfachen Beispielen und einfachen Lösungen, die Mariana Wüst an diesem Nachmittag darstellte, aber man kann nicht oft genug auf die Gefahren durch dreiste Betrüger hinweisen und unsere älteren Mitmenschen bei alltäglichen Dingen unterstützen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell