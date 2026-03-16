Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff mit Pfefferspray +++ Einbruch in Bürogebäude +++ Wohnungseinbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Michelsberg, 15.03.2026, 05:30 Uhr

(pl)Zu einem Angriff mit Pfefferspray kam es am Sonntagmorgen im Bereich "Michelsberg". Nach Angaben des 56-jährigen Geschädigten sei er dort gegen 05:30 Uhr aus einer Personengruppe heraus von einem 17 bis 24 Jahre alten Mann mit Pfefferspray besprüht worden. Der Angreifer sowie seine Begleiter sollen schwarz gekleidet und etwa im selben Alter gewesen sein. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Einbruch in Büro,

Wiesbaden, Schlossplatz, Donnerstag, 12.03.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 07:00 Uhr

(ck) Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am "Schlossplatz" in Wiesbaden das Fenster eines Bürogebäudes auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Innerhalb des Gebäudes wurden Büros durchsucht und dabei mehrere Laptops sowie ein Tresor entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 345-0 entgegen.

3. Einbrüche am Wochenende,

Wiesbaden, Samstag, 14.03.2026, 14:30 Uhr - Sonntag, 15.03.2026, 09:14 Uhr

(dd) Am Wochenende kam es in Wiesbaden zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr drangen am Samstag unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Eberleinstraße ein. Sie gelangten auf den Balkon einer Hochparterrewohnung und hebelten die Balkontür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Goldschmuck.

Ebenfalls am Samstag brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 19:31 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hang" ein. Auch hier verschafften sich die Täter über einen Balkon im rückwärtigen Bereich Zugang zur Wohnung. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein dritter Einbruch ereignete sich, in der Nacht von Freitag auf Samstag, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauberrisserstraße. Die unbekannten Täter gelangten auch hier über den Balkon in die Wohnung und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie Bargeld, Schmuck und Parfüm.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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