Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Exhibitionist entblößt sich vor zwei Mädchen

Rüsselsheim (ots)

Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag (17.03.), gegen 15.00 Uhr, im Bereich der Straße "Viehtrift", in Höhe des Beginns der Lindenfelser Straße, vor zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat blond/graue, kurze Haare und einen Dreitage-Bart. Der Unbekannte trug eine silberfarbene Brille und dunkle, graue Handwerkerkleidung. Bei seinem Rad handelte es sich um ein älteres, silber-schwarzes Herrenrad.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06142/6960 an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10).

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