Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle festgenommen

Gummersbach (ots)

Eine Tankstelle in der Gummersbacher Straße ist am Sonntagabend (15. März) überfallen worden. Gegen 22:50 Uhr betrat ein junger Mann die Tankstelle. Unter Vorhalt einer Machete forderte er die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte ihm das Geld ausgehändigt hatte, verstaute der Unbekannte die Machete in seinem Rucksack, ging zu seinem Motorroller und flüchtete in Rich-tung Gummersbacher Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung unter Hinzuzie-hung eines Polizeihubschraubers verlief zunächst negativ. Polizisten trafen den Tatverdächtigen wenige Stunden später auf der Hubert-Sülzer-Straße an. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Gummersbach. Er wurde vorläufig festgenommen.

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