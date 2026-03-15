Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Scheibe an Bäckerei eingeschlagen
Waldbröl (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14. März) haben Kriminelle die Glasscheibe einer Bäckereifiliale in der Kaiserstraße eingeschlagen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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