Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfallflucht in der Hückeswagener Innenstadt - Polizei sucht nach Zeugen
Hückeswagen (ots)
Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Kamp" in Hückeswagen wurde ein geparktes Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang Unbekannter fuhr zwischen 17:30 Uhr am 12. März (Donnerstag) und 7:30 Uhr am 13. März gegen das Heck eines roten Vans des Herstellers Seat und verließ im Nachgang unerlaubt den Unfallort. Im Bereich der linken Heckstoßstange des geparkten Autos blieben Lackkratzer zurück.
Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
