Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: An Bushaltestelle ausgeraubt

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (11. März) wartete ein 44-jähriger Mann aus Wiehl an einer Bushaltestelle in der Dieringhauser Straße, unweit eines Lebensmittelmarktes, auf den Bus. Gegen 13:40 Uhr wurde er von zwei Männern angesprochen und nach Bargeld gefragt. Einer der Männer schlug den Wiehler ins Gesicht, während der Zweite Bargeld aus seiner Umhängetasche entnahm. Beide flüchteten anschließend in Richtung Engelskirchen. Die beiden Männer waren etwa 35-40 Jahre alt, 170 cm-180 cm groß, hatten lange Bärte und trugen Kapuzenpullis, die sie weit ins Gesicht gezogen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell