Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bei Auffahrunfall verletzt
Radevormwald (ots)
Am Donnerstag (12. März) kam es auf der Elberfelder Straße, Fahrtrichtung Rädereichen, zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 9 Uhr fuhr ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Erftstadt unweit der Kreuzung Elberfelder Straße/Poststraße auf den Audi eines 42-jährigen Remscheiders auf, der verkehrsbedingt wartete. Der 42-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
