Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mountainbike von Spielplatz gestohlen

Lindlar (ots)

In Lindlar haben Unbekannte zwischen 15:20 Uhr und 18:10 Uhr am Dienstag (10. März) ein grünes Mountainbike der Marke Ghost vom Modell Riot Trail AL gestohlen. Das Mountainbike war mit einem Schloss gesichert und stand an einem Zaun eines Spielplatzes im Johannesweg. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

