Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vorsicht! Betrüger verteilt Spenden-Flyer

Gummersbach (ots)

Ein Unbekannter verteilte am Sonntagnachmittag (8. März) Flyer in Briefkästen der Straße "Im Tal" und in der näheren Umgebung. Der Flyer wirbt für eine Spende für eine Kinderfreizeit. Da einem Anwohner der Flyer seltsam vorkam, verständigte er die Polizei. Die Flyer stellten sich als Betrugsversuch heraus. Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigten den Tatverdächtigen. Der 33-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Auf ihn wartet nun eine Anzeige.

