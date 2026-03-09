Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter bedroht 18-Jährigen mit Messer

Gummersbach (ots)

Ein unbekannter Mann bedrohte am Sonntagabend (8. März) einen 18-jährigen Gummersbacher mit einem Messer und forderte Geld von ihm. Der 18-Jährige war gegen 20:20 Uhr auf der Eckenhagener Straße, zwischen der Kölner Straße und der Grabenstraße, unterwegs. Plötzlich trat eine vermummte Person vor ihn, hielt ein Messer in Richtung des 18-Jährigen und verlangte Geld. Der 18-Jährige flüchtete und verständigte die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 180 bis 185 cm groß. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze, enge Hose und eine Sturmhaube. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

