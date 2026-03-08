PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Verletzte bei Unfall in Windhagen

  • Bild-Infos
  • Download

Gummersbach (ots)

Am 6. März (Freitag) kam es in Gummersbach-Windhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die vier Beteiligten leicht verletzt wurden. Ein 44-jähriger Autofahrer war gegen 13:50 Uhr mit seinen Kindern (6 und 9 Jahre) auf der Fraunhoferstraße unterwegs, als eine 43-Jährige aus Gummersbach mit ihrem Renault von einem Firmengelände auf die Fraunhoferstraße einfuhr. Der 44-jährige Nümbrechter versuchte, dem Renault auszuweichen, stieß jedoch mit dem Heck zusammen. Daraufhin geriet der Peugeot des 44-Jährigen ins Schlingern, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Gummersbacherin sowie der Nümbrechter und seine Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

