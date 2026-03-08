Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte hebeln Garage auf

Wipperfürth (ots)

Zwischen 14:15 Uhr und 17:00 Uhr am Samstag (7. März) hebelten Unbekannte eine Garagentür in der Straße "Alte-Kölner-Straße" in Wipperfürth auf. Aus einer, in der Garage, abgestellten Handtasche stahlen sie einen Schlüsselbund und Bargeld. Die Handtasche ließen die Tatverdächtigen in der Garage zurück und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

