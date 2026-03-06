Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bronzekreuz gestohlen
Lindlar (ots)
Zwischen dem 3. März (Dienstag), 16 Uhr, und dem 5. März, 10 Uhr, haben Kriminelle auf einem Friedhof in Lindlar-Hohkeppel ihr Unwesen getrieben. Von einem Grabstein brachen sie ein bronzenes Kreuzornament ab und stahlen es. Die Täter entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
