Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht im Wohngebiet - Polizei bittet um Hinweise

Radevormwald (ots)

In der Straße "Am Pferdefeld" in Radevormwald wurde am vergangenen Mittwoch (4. März) ein geparktes Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang Unbekannter fuhr zwischen 13:50 Uhr und 15:30 Uhr gegen das Heck einer schwarzen Kombilimousine des Herstellers "Dongfeng Motors" (Modell: Forthing 4/M4) und verließ im Nachgang unerlaubt den Unfallort. Am Heck des geparkten Autos blieben eine Eindellung sowie Lackkratzer zurück.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

