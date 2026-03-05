Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Baum

Hückeswagen (ots)

Am späten Abend des 4. März (Mittwoch, 23:10 Uhr) war ein 40-Jähriger aus Wermelskirchen auf der L101 aus Richtung "Westhofen" in Fahrtrichtung "Stoote" unterwegs. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang "Scheideweg" kam der 40-Jährige mit seinem Toyota nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Wermelskirchener leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallfahrers, ein freiwilliger Atemalkoholvortest verlief positiv. Mittels Rettungswagen wurde der 40-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Die L101 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Toyota wurde sichergestellt.

