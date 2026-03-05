PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Baum

Hückeswagen (ots)

Am späten Abend des 4. März (Mittwoch, 23:10 Uhr) war ein 40-Jähriger aus Wermelskirchen auf der L101 aus Richtung "Westhofen" in Fahrtrichtung "Stoote" unterwegs. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang "Scheideweg" kam der 40-Jährige mit seinem Toyota nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Wermelskirchener leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallfahrers, ein freiwilliger Atemalkoholvortest verlief positiv. Mittels Rettungswagen wurde der 40-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben einer Blutprobe musste er auch seinen Führerschein abgeben. Die L101 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Toyota wurde sichergestellt.

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
  • 04.03.2026 – 13:54

    POL-GM: 35-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Lindlar (ots) - Ein 35-jähriger Autofahrer aus Köln ist am Mittwochmorgen (4. März) auf der Straße "Oberbergscheid"/K24 frontal gegen einen Baum gefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 06:40 Uhr mit einem Nissan unterwegs. Die Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto befreien. Die Verletzungen des 35-Jährigen ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:33

    POL-GM: Mehrere Autoaufbrüche und zwei gestohlene E-Scooter

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (02./03. März) brachen Unbekannte mehrere Autos auf und durchwühlten diese. In der Straße "Immen" schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe eines Audi ein und entwendeten eine Aktentasche. Zudem verschafften sie sich Zugang zu einem Hyundai, aus dem sie eine Sporttasche mitnahmen, und sie durchwühlten einen VW. In der Birkenhahnstraße gingen die Unbekannten vier ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:50

    POL-GM: Bargeld aus Zahnarztpraxis gestohlen

    Gummersbach (ots) - Unbekannte sind zwischen 14:50 Uhr am Freitag (27. Februar) und 6:30 Uhr am Montag (2. März) in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Alte Rathausstraße" eingedrungen. Die Kriminellen durchwühlten einen Schrank, stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verließen die Räumlichkeiten augenscheinlich über eine Fluchttür. Wie sie in die Zahnarztpraxis gelangten, ist noch Gegenstand der ...

    mehr
