Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 35-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Lindlar (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Köln ist am Mittwochmorgen (4. März) auf der Straße "Oberbergscheid"/K24 frontal gegen einen Baum gefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 06:40 Uhr mit einem Nissan unterwegs. Die Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto befreien. Die Verletzungen des 35-Jährigen waren so schwerwiegend, dass ihm Rettungskräfte trotz Reanimation nicht mehr helfen konnten; er verstarb noch am Unglücksort. Neben einem Rettungshubschrauber, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die K 24 bis 12 Uhr komplett gesperrt.

