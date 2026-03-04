PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 35-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Lindlar (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Köln ist am Mittwochmorgen (4. März) auf der Straße "Oberbergscheid"/K24 frontal gegen einen Baum gefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 06:40 Uhr mit einem Nissan unterwegs. Die Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto befreien. Die Verletzungen des 35-Jährigen waren so schwerwiegend, dass ihm Rettungskräfte trotz Reanimation nicht mehr helfen konnten; er verstarb noch am Unglücksort. Neben einem Rettungshubschrauber, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die K 24 bis 12 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:33

    POL-GM: Mehrere Autoaufbrüche und zwei gestohlene E-Scooter

    Wiehl (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (02./03. März) brachen Unbekannte mehrere Autos auf und durchwühlten diese. In der Straße "Immen" schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe eines Audi ein und entwendeten eine Aktentasche. Zudem verschafften sie sich Zugang zu einem Hyundai, aus dem sie eine Sporttasche mitnahmen, und sie durchwühlten einen VW. In der Birkenhahnstraße gingen die Unbekannten vier ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:50

    POL-GM: Bargeld aus Zahnarztpraxis gestohlen

    Gummersbach (ots) - Unbekannte sind zwischen 14:50 Uhr am Freitag (27. Februar) und 6:30 Uhr am Montag (2. März) in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Alte Rathausstraße" eingedrungen. Die Kriminellen durchwühlten einen Schrank, stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verließen die Räumlichkeiten augenscheinlich über eine Fluchttür. Wie sie in die Zahnarztpraxis gelangten, ist noch Gegenstand der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:50

    POL-GM: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

    Wiehl (ots) - Eine 62-jährige Wiehlerin stellte ihr Auto am 2. März (Montag) gegen 14:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Friedhofstraße in Wiehl ab. Als die 62-Jährige drei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Heckscheibe ihres Hondas eingeschlagen worden war. Die Kriminellen hatten den Kofferraum durchwühlt und den Rücksitz umgeklappt, gestohlen wurde jedoch nichts. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren