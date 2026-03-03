Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Wiehl (ots)

Eine 62-jährige Wiehlerin stellte ihr Auto am 2. März (Montag) gegen 14:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Friedhofstraße in Wiehl ab. Als die 62-Jährige drei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Heckscheibe ihres Hondas eingeschlagen worden war. Die Kriminellen hatten den Kofferraum durchwühlt und den Rücksitz umgeklappt, gestohlen wurde jedoch nichts. Der Parkplatz befindet sich unweit des dortigen Friedhofs.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

