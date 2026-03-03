PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld aus Zahnarztpraxis gestohlen

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind zwischen 14:50 Uhr am Freitag (27. Februar) und 6:30 Uhr am Montag (2. März) in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Alte Rathausstraße" eingedrungen. Die Kriminellen durchwühlten einen Schrank, stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verließen die Räumlichkeiten augenscheinlich über eine Fluchttür. Wie sie in die Zahnarztpraxis gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

