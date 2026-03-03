Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bargeld aus Zahnarztpraxis gestohlen
Gummersbach (ots)
Unbekannte sind zwischen 14:50 Uhr am Freitag (27. Februar) und 6:30 Uhr am Montag (2. März) in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Alte Rathausstraße" eingedrungen. Die Kriminellen durchwühlten einen Schrank, stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verließen die Räumlichkeiten augenscheinlich über eine Fluchttür. Wie sie in die Zahnarztpraxis gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
