Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autoaufbrüche und zwei gestohlene E-Scooter

Wiehl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02./03. März) brachen Unbekannte mehrere Autos auf und durchwühlten diese. In der Straße "Immen" schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe eines Audi ein und entwendeten eine Aktentasche. Zudem verschafften sie sich Zugang zu einem Hyundai, aus dem sie eine Sporttasche mitnahmen, und sie durchwühlten einen VW. In der Birkenhahnstraße gingen die Unbekannten vier Autos an. An einem Ford schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten eine Handtasche samt Ausweisen und Bargeld. Zudem durchwühlten sie einen unverschlossenen VW und einen Opel. Im Gimmicker Weg schlugen sie die Scheibe eines Ford ein und entkamen mit einer Geldbörse. Im Rotkehlchenweg entwendeten Unbekannte zwei E-Scooter, mit den Kennzeichen 087LNP und 098LNP, aus einem Unterstand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

