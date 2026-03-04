PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autoaufbrüche und zwei gestohlene E-Scooter

Wiehl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02./03. März) brachen Unbekannte mehrere Autos auf und durchwühlten diese. In der Straße "Immen" schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe eines Audi ein und entwendeten eine Aktentasche. Zudem verschafften sie sich Zugang zu einem Hyundai, aus dem sie eine Sporttasche mitnahmen, und sie durchwühlten einen VW. In der Birkenhahnstraße gingen die Unbekannten vier Autos an. An einem Ford schlugen sie die Scheibe ein und entwendeten eine Handtasche samt Ausweisen und Bargeld. Zudem durchwühlten sie einen unverschlossenen VW und einen Opel. Im Gimmicker Weg schlugen sie die Scheibe eines Ford ein und entkamen mit einer Geldbörse. Im Rotkehlchenweg entwendeten Unbekannte zwei E-Scooter, mit den Kennzeichen 087LNP und 098LNP, aus einem Unterstand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:50

    POL-GM: Bargeld aus Zahnarztpraxis gestohlen

    Gummersbach (ots) - Unbekannte sind zwischen 14:50 Uhr am Freitag (27. Februar) und 6:30 Uhr am Montag (2. März) in eine Zahnarztpraxis in der Straße "Alte Rathausstraße" eingedrungen. Die Kriminellen durchwühlten einen Schrank, stahlen einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und verließen die Räumlichkeiten augenscheinlich über eine Fluchttür. Wie sie in die Zahnarztpraxis gelangten, ist noch Gegenstand der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:50

    POL-GM: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

    Wiehl (ots) - Eine 62-jährige Wiehlerin stellte ihr Auto am 2. März (Montag) gegen 14:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Friedhofstraße in Wiehl ab. Als die 62-Jährige drei Stunden später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Heckscheibe ihres Hondas eingeschlagen worden war. Die Kriminellen hatten den Kofferraum durchwühlt und den Rücksitz umgeklappt, gestohlen wurde jedoch nichts. Der ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:38

    POL-GM: Vorsicht! Taschendiebe

    Hückeswagen; Radevormwald; Gummersbach; Bergneustadt (ots) - Ende Februar kam es im Kreisgebiet zu mehreren Taschendiebstählen. Am Freitag (27. Februar) war eine 80-Jährige aus Hückeswagen gegen 11 Uhr in einem Discounter im Graf-Arnold-Platz in Hückeswagen einkaufen. Eine Leinentasche mit ihrem Portemonnaie legte sie in den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte sie, dass die Leinentasche verschwunden war. In Radevormwald wurde einer 85-jährigen Radevormwalderin die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren