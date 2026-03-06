Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ertappter Ladendieb flüchtet aus Supermarkt

Hückeswagen (ots)

Am 5. März (Donnerstag, 8:30 Uhr) beobachtet eine Supermarktmitarbeiterin eine männliche Person, die diverse Lebensmittel in einem mitgeführten Rucksack verstaute. Als der Unbekannte dann den Kassenbereich passierte, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen, sprach ihn die Mitarbeiterin an und forderte ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Der Unbekannte kam der Aufforderung zwar nach, versuchte dann aber fluchtartig, das Geschäft zu verlassen. Als die Angestellte sich dem Dieb in den Weg stellte, schubste er sie zur Seite und das Diebesgut fiel aus dem geöffneten Rucksack. Daraufhin rannte der Dieb aus dem Laden und flüchtete auf einem silbernen Fahrrad in Richtung der Peterstraße.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75 m groß und ca. 40-50 Jahre alt mit grauen kurzen Haaren. Bekleidet war er mit einer Arbeitshose und einem schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Champion". Laut Aussage der Mitarbeiterin wird sein Erscheinungsbild als deutsch beschrieben. Der versuchte Diebstahl ereignete sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Stahlschmidtsbrücke" im Hückeswagener Ortsteil Kobeshofen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell