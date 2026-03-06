PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 39-jähriger Pedelecfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt

Bergneustadt (ots)

Ein 39-Jähriger aus Gummersbach war am Donnerstag (5. März) auf der abschüssigen Bergstraße in Richtung Bergneustadt-Zentrum unterwegs, als er gegen 14:05 Uhr mit einer Baustellenbarke kollidierte. Der Pedelecfahrer stürzte auf die Fahr-bahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten in eine Klinik.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

