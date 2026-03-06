POL-GM: 39-jähriger Pedelecfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt

Radevormwald (ots) - In der Straße "Am Pferdefeld" in Radevormwald wurde am vergangenen Mittwoch (4. März) ein geparktes Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Ein bislang Unbekannter fuhr zwischen 13:50 Uhr und 15:30 Uhr gegen das Heck einer schwarzen Kombilimousine des Herstellers "Dongfeng Motors" (Modell: Forthing 4/M4) und verließ im Nachgang unerlaubt den Unfallort. Am Heck des geparkten Autos blieben eine ...

mehr