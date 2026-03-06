Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 39-jähriger Pedelecfahrer bei Alleinunfall schwerverletzt
Bergneustadt (ots)
Ein 39-Jähriger aus Gummersbach war am Donnerstag (5. März) auf der abschüssigen Bergstraße in Richtung Bergneustadt-Zentrum unterwegs, als er gegen 14:05 Uhr mit einer Baustellenbarke kollidierte. Der Pedelecfahrer stürzte auf die Fahr-bahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten in eine Klinik.
