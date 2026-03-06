Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Elektrofahrrad

Engelskirchen (ots)

Ein 24-jähriger Wiehler stellte sein E-Bike am Morgen des 5. März (Donnerstag, 9 Uhr) am Bahnhof in Ründeroth ab. Der 24-Jährige sicherte sein Zweirad mit einem Bügelschloss an einem Fahrradständer. Als der Wiehler gegen 18:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, waren sowohl das E-Bike als auch das Schloss verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Rad des Herstellers "Eleglide" (Modell: M2) in den Farben Rot und Schwarz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

