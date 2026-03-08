Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Firma

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (5./6. März) sind Einbrecher in eine Firma in der "Robert-Koch-Straße" im Hückeswagener Ortsteil Scheideweg eingestiegen. Die Unbekannten hebelten die Tür einer Lagerhalle auf und stahlen diverse Werkzeugmaschinen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell