Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Waldbröl (ots)

Gegen 14:40 Uhr am Samstag (7. März) war ein 19-jähriger Waldbröler auf der Oberbrölstraße in Fahrtrichtung Niederbröl unterwegs, als es zur Kollision mit dem Opel eines 26-Jährigen aus Nümbrecht kam. Der Nümbrechter war von der Thierseifener Straße auf die bevorrechtigte Oberbrölstraße eingefahren. Durch den Zusammenstoß erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Waldbröler blieb unverletzt, sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Opel blieb fahrbereit und wurde von Angehörigen des 26-Jährigen versetzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

