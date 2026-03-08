PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle treiben auf Friedhof ihr Unwesen

Lindlar (ots)

Im Zeitraum vom 18. Februar bis zum 6. März (Freitag, 13:30 Uhr) haben Unbekannte auf einem Friedhof die bronzenen Vasen und Leuchten von drei Gräbern gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt. Der Friedhof befindet sich in Lindlar-Hohkeppel unmittelbar an der L84.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 10:40

    POL-GM: Einbruch in Firma

    Hückeswagen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (5./6. März) sind Einbrecher in eine Firma in der "Robert-Koch-Straße" im Hückeswagener Ortsteil Scheideweg eingestiegen. Die Unbekannten hebelten die Tür einer Lagerhalle auf und stahlen diverse Werkzeugmaschinen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren