Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle treiben auf Friedhof ihr Unwesen
Lindlar (ots)
Im Zeitraum vom 18. Februar bis zum 6. März (Freitag, 13:30 Uhr) haben Unbekannte auf einem Friedhof die bronzenen Vasen und Leuchten von drei Gräbern gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt. Der Friedhof befindet sich in Lindlar-Hohkeppel unmittelbar an der L84.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
