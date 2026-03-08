Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle treiben auf Friedhof ihr Unwesen

Lindlar (ots)

Im Zeitraum vom 18. Februar bis zum 6. März (Freitag, 13:30 Uhr) haben Unbekannte auf einem Friedhof die bronzenen Vasen und Leuchten von drei Gräbern gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt. Der Friedhof befindet sich in Lindlar-Hohkeppel unmittelbar an der L84.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell