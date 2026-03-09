PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Alkoholisierter Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Engelskirchen (ots)

Ein 47-Jähriger aus Engelskirchen fuhr am Sonntagabend (8. März) gegen 23 Uhr in einem Mercedes Viano auf der Hüttenstraße in Richtung Engelskirchen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Nachdem er erfolgslos versucht hatte, mit seinem Auto von der Unfallstelle zu flüchten, entfernte er sich fußläufig. Polizisten fuhren zur Halteranschrift und trafen dort den leichtverletzten 47-Jährigen an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Zudem stellte sich heraus, dass der 47-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

