Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Telefontechniker erbeuten Wertsachen - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Sie gaben sich als Telefontechniker aus - und brachten eine 84-jährige Bochumerin um ihre Wertsachen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall hat sich am Freitag, 6. März, gegen 12 Uhr im Bereich der Kattenstraße ereignet. Drei Männer klingelten bei der 84-Jährigen und gaben an, Telefonleitungen kontrollieren zu müssen. Während einer die Seniorin ablenkte, durchsuchten die anderen beiden die Wohnung. Als die Täter nach knapp 15 Minuten verschwanden, fehlte Schmuck.

Zwei der Männer kann die Geschädigte wie folgt beschreiben:

- 1. Täter: 30-35 Jahre alt, 175-180 cm groß, leicht korpulent, schwarze, kurze Haare (leicht gewellt), laut Beschreibung "südländisches" Aussehen. Er trug ein rotes Langarmshirt und sprach Deutsch mit Akzent. - 2. Täter: 30-35 Jahre alt, 175-180 cm groß, normale Statur, kurze, schwarze Haare, "südländisches" Aussehen. Er trug ebenfalls ein rotes Shirt und sprach Deutsch mit Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

