POL-BO: Unfallflucht: Fahrradfahrerin (26) leicht verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 7. März, in Bochum-Altenbochum wurde eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Bochum leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht das am Unfall beteiligte Auto sowie den Fahrer oder die Fahrerin.

Laut aktuellem Kenntnisstand fuhr die Fahrradfahrerin gegen 19.30 Uhr auf der Harpener Straße in Richtung Buselohstraße. Auf Höhe der Hausnummer 10 wurde sie von einem Auto überholt. Da gleichzeitig Gegenverkehr vorbeifuhr, wich das Auto zur Fahrradfahrerin hin aus. Um eine Kollision zu vermeiden, wich auch diese aus und stürzte. Dabei zog sich die 26-Jährige leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Das Auto kann lediglich als großer SUV beschrieben werden.

Wem ist etwas aufgefallen? Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sowie den Gesuchten oder die Gesuchte, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

