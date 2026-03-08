Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (22) bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, 7. März, in Bochum-Leithe hat das Verkehrskommissariat Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 22-jähriger Bochumer gegen 18.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Lyrenstraße in Richtung Berliner Straße. Im Kreuzungsbereich zur Weststraße beabsichtigte ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, von der Berliner Straße kommend nach links in die Weststraße abzubiegen. Dabei kollidierte das Auto mit dem Motorradfahrer und flüchtete über die Weststraße in Richtung Gelsenkirchen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Auto kann lediglich als schwarzer Kleinwagen beschrieben werden.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Das Verkehrskommissariat bittet den Gesuchten oder die Gesuchte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell