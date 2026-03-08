PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer (22) bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, 7. März, in Bochum-Leithe hat das Verkehrskommissariat Ermittlungen aufgenommen. Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 22-jähriger Bochumer gegen 18.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Lyrenstraße in Richtung Berliner Straße. Im Kreuzungsbereich zur Weststraße beabsichtigte ein Autofahrer oder eine Autofahrerin, von der Berliner Straße kommend nach links in die Weststraße abzubiegen. Dabei kollidierte das Auto mit dem Motorradfahrer und flüchtete über die Weststraße in Richtung Gelsenkirchen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Auto kann lediglich als schwarzer Kleinwagen beschrieben werden.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Das Verkehrskommissariat bittet den Gesuchten oder die Gesuchte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Melina Pauli
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 21:09

    POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 6. März, in Bochum sind zwei Personen verletzt worden. Gegen 9.40 Uhr waren ein 67-jähriger Autofahrer und seine 22-jährige Beifahrerin (beide aus Dortmund) auf dem Harpener Hellweg in Fahrtrichtung Castroper Straße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Dortmunder trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich Harpener Hellweg/Castroper Hellweg ein. Hier ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 14:53

    POL-BO: Update: Alexandra L. nicht mehr vermisst

    Bochum (ots) - Die seit dem 24. Februar vermisste Alexandra L. (15) aus Bochum ist wieder da. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Mirella Turrek Telefon: 0234 909-1027 E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:42

    POL-BO: Fahrzeugbrand in Günnigfeld: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - In der Nacht auf Freitag, 6. März, kam es auf der Kirchstraße in Bochum zu einem Pkw-Brand. Es werden Zeugen gesucht. Zeugen meldeten gegen 1.50 Uhr über den Notruf der Polizei ein brennendes Auto, das in der Nähe der Herz Mariä Kirche geparkt war. Der betroffene Wagen brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde das Fenster eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Die Feuerwehr löschte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren