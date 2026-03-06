PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeugbrand in Günnigfeld: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht auf Freitag, 6. März, kam es auf der Kirchstraße in Bochum zu einem Pkw-Brand. Es werden Zeugen gesucht.

Zeugen meldeten gegen 1.50 Uhr über den Notruf der Polizei ein brennendes Auto, das in der Nähe der Herz Mariä Kirche geparkt war. Der betroffene Wagen brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde das Fenster eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Erste Ermittlungen weisen auf eine mögliche Brandstiftung hin. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann helfen?

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:48

    POL-BO: Verkehrsunfall in Annen - Kradfahrer flüchtet zu Fuß

    Witten (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. März, ist ein beteiligter Kradfahrer humpelnd von der Unfallörtlichkeit in Witten-Annen geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17 Uhr befuhr ein Autofahrer (68, aus Dortmund) die Straße Am Stadion in Richtung Annenstraße. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einem unbekannten Kradfahrer, der die Annenstraße in Fahrtrichtung Ardeystraße befuhr. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:37

    POL-BO: Wittenerin (77) trifft auf mutmaßliche Einbrecherin - Kripo bittet um Hinweise

    Witten (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße "Oberdorf" in Witten um bittet um Zeugenhinweise. Am Donnerstag, 5. März, gegen 18.55 Uhr hörte eine 77-jährige Wittenerin verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür. Als sie diese öffnete, traf sie auf eine mutmaßliche Einbrecherin, die sich an der Tür zu schaffen machte. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 11:23

    POL-BO: Kind (7) bei Verkehrsunfall verletzt

    Bochum (ots) - Ein Kind (7) wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. März, in Bochum-Grumme verletzt. Ein Autofahrer (66, aus Bochum) war gegen 17.05 Uhr auf der Straße "Erbhof" unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand lief in Höhe der Hausnummer 11 plötzlich ein Junge (7) zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren