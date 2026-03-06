Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeugbrand in Günnigfeld: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht auf Freitag, 6. März, kam es auf der Kirchstraße in Bochum zu einem Pkw-Brand. Es werden Zeugen gesucht.

Zeugen meldeten gegen 1.50 Uhr über den Notruf der Polizei ein brennendes Auto, das in der Nähe der Herz Mariä Kirche geparkt war. Der betroffene Wagen brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde das Fenster eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Erste Ermittlungen weisen auf eine mögliche Brandstiftung hin. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet und kann helfen?

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell