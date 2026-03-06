PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Wittenerin (77) trifft auf mutmaßliche Einbrecherin - Kripo bittet um Hinweise

Witten (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße "Oberdorf" in Witten um bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 5. März, gegen 18.55 Uhr hörte eine 77-jährige Wittenerin verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür. Als sie diese öffnete, traf sie auf eine mutmaßliche Einbrecherin, die sich an der Tür zu schaffen machte. Die Tatverdächtige ergriff die Flucht.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 20 Jahre alt
   - 1,60 bis 1,65 m groß
   - "südosteuropäisches Aussehen"
   - schwarze lange Haare (zum Zopf gebunden)
   - bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer rosa Leggins

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:23

    POL-BO: Kind (7) bei Verkehrsunfall verletzt

    Bochum (ots) - Ein Kind (7) wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. März, in Bochum-Grumme verletzt. Ein Autofahrer (66, aus Bochum) war gegen 17.05 Uhr auf der Straße "Erbhof" unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand lief in Höhe der Hausnummer 11 plötzlich ein Junge (7) zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:31

    POL-BO: Goldketten entwendet - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

    Witten (ots) - Da ein Raubdelikt in Witten noch nicht aufgeklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um Hinweise. Eine 79-jährige Wittenerin war am Donnerstag, 26. Februar, gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Schellingstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 wurde sie von zwei unbekannten Frauen unter einem Vorwand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren