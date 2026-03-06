Polizei Bochum

POL-BO: Wittenerin (77) trifft auf mutmaßliche Einbrecherin - Kripo bittet um Hinweise

Witten (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch in der Straße "Oberdorf" in Witten um bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 5. März, gegen 18.55 Uhr hörte eine 77-jährige Wittenerin verdächtige Geräusche an ihrer Wohnungstür. Als sie diese öffnete, traf sie auf eine mutmaßliche Einbrecherin, die sich an der Tür zu schaffen machte. Die Tatverdächtige ergriff die Flucht.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 Jahre alt - 1,60 bis 1,65 m groß - "südosteuropäisches Aussehen" - schwarze lange Haare (zum Zopf gebunden) - bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer rosa Leggins

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell