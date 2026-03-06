Polizei Bochum

POL-BO: Kind (7) bei Verkehrsunfall verletzt

Bochum (ots)

Ein Kind (7) wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. März, in Bochum-Grumme verletzt.

Ein Autofahrer (66, aus Bochum) war gegen 17.05 Uhr auf der Straße "Erbhof" unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand lief in Höhe der Hausnummer 11 plötzlich ein Junge (7) zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell