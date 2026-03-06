PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Kind (7) bei Verkehrsunfall verletzt

Bochum (ots)

Ein Kind (7) wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. März, in Bochum-Grumme verletzt.

Ein Autofahrer (66, aus Bochum) war gegen 17.05 Uhr auf der Straße "Erbhof" unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand lief in Höhe der Hausnummer 11 plötzlich ein Junge (7) zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Autofahrer bremste, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 08:31

    POL-BO: Goldketten entwendet - Kripo ermittelt und bittet um Hinweise

    Witten (ots) - Da ein Raubdelikt in Witten noch nicht aufgeklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat um Hinweise. Eine 79-jährige Wittenerin war am Donnerstag, 26. Februar, gegen 11.30 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Schellingstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 wurde sie von zwei unbekannten Frauen unter einem Vorwand ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 05:10

    POL-BO: Raub auf Tankstelle in Herne - Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Nach einem Raub auf eine Tankstelle am Eickeler Bruch 143 in Herne am Donnerstagabend, 5. März, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 21.50 Uhr betrat ein maskierter, unbekannter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die 27-jährige Angestellte aus Herne mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren