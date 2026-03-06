Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Annen - Kradfahrer flüchtet zu Fuß

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. März, ist ein beteiligter Kradfahrer humpelnd von der Unfallörtlichkeit in Witten-Annen geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr befuhr ein Autofahrer (68, aus Dortmund) die Straße Am Stadion in Richtung Annenstraße. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit einem unbekannten Kradfahrer, der die Annenstraße in Fahrtrichtung Ardeystraße befuhr. Nach dem Verkehrsunfall ließ der unbekannte Kradfahrer sein Fahrzeug auf der Fahrbahn liegen und humpelnd über den Rheinischen Esel in Richtung Dortmunder Straße.

Das Krad wurde sichergestellt, da bei einer polizeilichen Überprüfung festgestellt wurde, dass es aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei sucht nun den beteiligten Kradfahrer. Er wird beschrieben als, männlich, ca. 18 bis 22 Jahre alt, ca. 170cm bis 175cm groß und bekleidet mit schwarzer Jogginghose, grauen Sneakern und Motorradhelm.

Wem ist etwas aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell