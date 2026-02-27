PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Friedberg / BAB 8 / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter und einem Porsche Taycan auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Gegen 08.00 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer des Porsche den linken Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Dasing und Friedberg mit ca. 120 km / h. Auf Höhe der Ortschaft Bitzenhofen wechselte ein bislang unbekannter Kleintransporter erst vom rechten auf den mittleren und schließlich auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Porsche. Dieser musste ausweichen und touchierte die Betongleitwand. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Bei dem Kleintransporter handelte es sich vermutlich um ein Handwerkerfahrzeug. Bei dem Fahrer dürfte es sich um eine männliche Person gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer: 0821/323-1910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Bärenkeller - Am Donnerstag (26.02.2026) überfuhr eine bislang unbekannte Person einen Sensor der SWA im Holzweg. Gegen 11.15 Uhr errichteten Mitarbeiter der SWA einen Sensor auf der Fahrbahn zur Lokalisierung eines Wasserrohrbruches. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah den Sensor offenbar und überfuhr ihn. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (26.02.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Jugendlichen und einem 9-Jährigen. Gegen 12.30 Uhr beobachtete der 9-Jährige zwei unbekannte Jugendliche, die offensichtlich Wahlplakate beschädigten. Der 9-Jährige sprach die beiden darauf an. In der Folge gingen die Unbekannten auf den Jungen los. Dabei trat einer der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren