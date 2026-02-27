Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Friedberg / BAB 8 / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter und einem Porsche Taycan auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Gegen 08.00 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer des Porsche den linken Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Dasing und Friedberg mit ca. 120 km / h. Auf Höhe der Ortschaft Bitzenhofen wechselte ein bislang unbekannter Kleintransporter erst vom rechten auf den mittleren und schließlich auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Porsche. Dieser musste ausweichen und touchierte die Betongleitwand. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Bei dem Kleintransporter handelte es sich vermutlich um ein Handwerkerfahrzeug. Bei dem Fahrer dürfte es sich um eine männliche Person gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer: 0821/323-1910 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell