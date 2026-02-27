PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Donnerstag (26.02.2026) überfuhr eine bislang unbekannte Person einen Sensor der SWA im Holzweg.

Gegen 11.15 Uhr errichteten Mitarbeiter der SWA einen Sensor auf der Fahrbahn zur Lokalisierung eines Wasserrohrbruches. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah den Sensor offenbar und überfuhr ihn. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

