Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschlüsse im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten

Augsburg (ots)

   ---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg 
              ---------

Aichach - Am Donnerstag (26.02.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion unter Führung der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt. Ab 06:00 Uhr durchsuchten unter anderem Beamte der Kriminalpolizei sowie der Bereitschaftspolizei 13 Objekte im Raum Aichach und in Oberbayern. Hierbei konnten die Beamten umfangreiches Beweismaterial, Kokain im zweistelligen Grammbereich, mehrere hundert Gramm Cannabis sowie Waffen sicherstellen Gegen zwei Beschuldigte im Alter von 38 sowie 19 Jahren vollzogen die Beamten Haftbefehle des Amtsgerichts Augsburg. In einem weiteren Fall wurde bei einem 46-jährigen Deutschen aufgrund der sichergestellten Menge an Betäubungsmitteln nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Augsburg beantragt. Die Männer besitzen alle die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg sowie der Polizeiinspektion Aichach dauern an. Die drei Beschuldigten werden am Donnerstagnachmittag (26.02.2026) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
