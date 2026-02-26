Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (26.06.2026) kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 23-Jährigen in einer Diskothek in der Halderstraße. Gegen 01.15 Uhr verwehrte der 21-Jährige dem 23-Jährigen in Ausübung seiner Tätigkeit in der Diskothek den Zutritt. In der Folge kam es zu einer verbalen Streitigkeit. Dabei beleidigte der 23-Jährige den 21-Jährigen. Anschließend kam es zu wechselseitigen Schlägen. Verletzt wurde offenbar keiner der beiden. Bei Eintreffen der Streifen flüchtete der 23-Jährige zunächst zu Fuß. Ein Polizeibeamter konnte den Mann jedoch stoppen und festnehmen. Bei der Fesselung leistete der 23-Jährige Widerstand gegen die Beamten. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung gegen den 21-Jährigen sowie wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen. Der 21-Jährige besitzt die deutsche sowie die türkische Staatsangehörigkeit. Der 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
