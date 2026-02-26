PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (25.02.2026) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Auto im Parkhaus eines Supermarktes in der Meraner Straße. In der Zeit von 07.45 Uhr bis 08:45 Uhr schlug ein unbekannter Täter offenbar die Heckscheibe an dem geparkten Opel ein. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

