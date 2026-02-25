Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Augsburg (ots)

-------------------------- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------------------------

Lauingen - In der Nacht vom 23.02.2026 auf 24.02.2026 kam es von zunächst unbekannten Tätern zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Haus in Lauingen a. d. Donau.

Die Unbekannten verschafften sich in das Wohnhaus einer 61-jährigen Frau Zugang. Im Rahmen des Einbruchs wurden neben mehreren Gegenständen auch ein gelber Renault Twingo mit Fahrzeugschlüsseln gestohlen.

Noch in der Nacht wurde mit der gestohlenen EC-Karte versucht an verschiedenen Geldautomaten Bargeld abzuheben. Dies gelang mindestens zweimal mit Gesamthöhe im niedrigen vierstelligen Bereich.

Am Abend des 24.02.2026 fiel einer Streife der beim Einbruch gestohlene gelbe Renault Twingo im Bereich Lauingen auf. Die Streife wollte das Auto daraufhin kontrollieren. Den Anhalteversuch missachtete jedoch der Fahrer und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Hierbei wurden eine stark überhöhte Geschwindigkeit sowie riskante Überholmanöver festgestellt. Nachdem mehrere Streifenbesatzung hinzugezogen wurden, stoppten die Beamten das Auto in Dillingen. Die vier Personen, welche sich im gelben Renault Twingo befanden, versuchten zu Fuß zu flüchten. Bei der Fahndung griffen Polizeibeamte drei der Insassen zeitnah auf- Auch die vierte Person konnte im Verlauf des Abends von Fahndungskräften festgenommen werden.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass zwei der Insassen, der 18-jährige Autofahrer und ein 19-Jähriger, für den Einbruch verantwortlich waren. Die zwei weiteren Insassen waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Zeitpunkt der Kontrolle lediglich Mitfahrer. Der 18-jährige Autofahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Da der 19-jährige Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser am 25.02.2026 einem Richter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Gegen den 18-Jährigen und den 19-Jährigen wird derzeit u. a. wegen Verdacht des Wohnungseinbruchsdiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verbotenem Kraftahrzeugrennen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern derzeit an.

Der 18-Jährige und 19-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

