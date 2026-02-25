PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (24.02.206) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 16- und 18-Jährigen in der Fuggerstraße. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und den beiden 16- und 18-Jährigen. Im weiteren Verlauf versprühte der 16-Jährige mutmaßlich Pfefferspray gegen den 15-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden mit weiteren Personen. Der 15-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte den 18-Jährigen fest. Zudem machten die Beamten den 16-Jährigen und eine Zeugin ausfindig.

Die Beamten stellten das Pfefferspray des 16-Jährigen sicher und behandelten den 18-Jährigen erkennungsdienstlich.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 15-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit, der 16-Jährige besitzt die libysche Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige ist staatenlos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 15:40

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (24.02.2026) kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg einen 39-jährigen Autofahrer in der Schillstraße. Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 39-Jährigen und stellten dabei fest, dass das Auto des 39-Jährigen bereits außer Betrieb gesetzt war. Zudem händigte der 39-Jährige einen offenbar gefälschten Führerschein an die Beamten aus. Die ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:40

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Kirche

    Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Montag (16.02.2026), 10.00 Uhr, bis Freitag (20.02.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche in der Friedberger Straße. Der oder die Unbekannten entwendeten dabei mehrere Gegenstände. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Schwerpunktkontrolle der Verkehrspolizei Augsburg

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Schwerpunktkontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof in Augsburg durch. Die Beamten kontrollierten mehrere Fern- und Reisebusse im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit. Dabei wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren