Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (24.02.206) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und einem 16- und 18-Jährigen in der Fuggerstraße. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 14.30 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 15-Jährigen und den beiden 16- und 18-Jährigen. Im weiteren Verlauf versprühte der 16-Jährige mutmaßlich Pfefferspray gegen den 15-Jährigen. Anschließend flüchteten die beiden mit weiteren Personen. Der 15-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Beamte den 18-Jährigen fest. Zudem machten die Beamten den 16-Jährigen und eine Zeugin ausfindig.

Die Beamten stellten das Pfefferspray des 16-Jährigen sicher und behandelten den 18-Jährigen erkennungsdienstlich.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 15-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit, der 16-Jährige besitzt die libysche Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige ist staatenlos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell