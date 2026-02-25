Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei durchsucht Anwesen nach weiteren Waffen

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung (Nr.2025) vom 29.10.2025 berichteten wir folgendes:

Hochzoll - Seit vergangenem Freitag (24.10.2025) durchsucht die Polizei ein Einfamilienhaus in der Edelsbergerstraße. Die Beamten fanden bereits mehrere illegale Waffen, Munition und Gegenstände.

Ein Angehöriger des 77-jährigen Bewohners des Hauses informierte die Polizei und teilte mit, dass er diesen seit längerer Zeit nicht erreichen könne. Eine Polizeistreife fand den Mann verstorben in seinem Haus. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt eine natürliche Todesursache vor.

Beim Betreten des Hauses fanden die Beamten illegale Gegenstände, Munition und Waffen. Seit Freitag sucht die Polizei das Haus nach weiteren illegalen Gegenständen ab. Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes sind ebenfalls vor Ort. Eine Gefahr für Dritte besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Über das Ergebnis der Maßnahmen und den Details werden wir im Nachgang informieren.

Ab hier neu:

Hochzoll - Am Dienstag (24.02.2026) fand eine erneute Absuche des Anwesens in der Edelbergstraße statt. Hierbei wurde die PI Augsburg Ost und Kriminalpolizei Augsburg von Spezialisten des BKA sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Waffen oder Munition auf dem Anwesen befinden könnten. Deshalb wurde der Garten, sowie die Bebauungen auf dem Grundstück mit einem Bodenradar und mehreren Metalldetektoren abgesucht. Durch den Einsatz der technischen Geräte konnten erneut Sprengkörper, Waffenteile, Schwarzpulver und eine mittlere vierstellige Anzahl Schuss Munition aufgefunden werden.

Die Absuche wurde in den Abendstunden des 24.02.2026 beendet. Weitere Absuchen sind, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht mehr geplant.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg dauern weiter an.

