Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - In der Zeit von Montag (23.02.2026), 18.15 Uhr, bis Dienstag (24.02.2026), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt in der Herbststraße.

Der oder die Unbekannten entwendeten mehrere Gegenstände aus der Werkstatt. Der entstandene Sachschaden wir derzeit noch geklärt. Der entstandene Beuteschaden wir derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

