Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (24.02.2026) kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg einen 39-jährigen Autofahrer in der Schillstraße.
Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 39-Jährigen und stellten dabei fest, dass das Auto des 39-Jährigen bereits außer Betrieb gesetzt war. Zudem händigte der 39-Jährige einen offenbar gefälschten Führerschein an die Beamten aus.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein sicher. Zudem musste der 39-Jährige eine Sicherheitsleitung im niedrigen vierstelligen Bereich bezahlen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetzt gegen den 39-Jährigen.
Der 39-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
