Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schwerpunktkontrolle der Verkehrspolizei Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Schwerpunktkontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof in Augsburg durch. Die Beamten kontrollierten mehrere Fern- und Reisebusse im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Einige Ergebnisse im Überblick: - Ein Verstoß gegen das Waffengesetz: Ein 35-jähriger Mann mit Besitz der polnischen Staatsangehörigkeit war im Besitz eines Messers. - Unerlaubter Handel mit Cannabis: Bei einem 32-jähriger Mann mit Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wurden drogentypische Gegenstände für den Handel sowie Cannabis im mittleren zweistelligen Grammbereich aufgefunden. Die Verkehrspolizei bewertet die Kontrollmaßnahmen als erfolgreich. Solche Schwerpunktkontrollen sind ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Personenverkehr.

