PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schwerpunktkontrolle der Verkehrspolizei Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Schwerpunktkontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof in Augsburg durch. Die Beamten kontrollierten mehrere Fern- und Reisebusse im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Einige Ergebnisse im Überblick: - Ein Verstoß gegen das Waffengesetz: Ein 35-jähriger Mann mit Besitz der polnischen Staatsangehörigkeit war im Besitz eines Messers. - Unerlaubter Handel mit Cannabis: Bei einem 32-jähriger Mann mit Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wurden drogentypische Gegenstände für den Handel sowie Cannabis im mittleren zweistelligen Grammbereich aufgefunden. Die Verkehrspolizei bewertet die Kontrollmaßnahmen als erfolgreich. Solche Schwerpunktkontrollen sind ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Personenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Zulassung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (23.02.2026) fuhr ein 57-Jähriger ein Auto ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz in der Amagasaki-Allee. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ausländische Kurzzeitkennzeichen angebracht wurden, obwohl er Überführungskennzeichen benötigt hätte. Die Fahrt war für den Mann beendet. Die Beamten ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Am Montag (23.02.2026) warf eine bislang unbekannte Täterin Steine auf ein vorbeifahrendes Auto in der Postillionstraße. Gegen 11.00 Uhr meldete der 41-jährige Autofahrer, dass eine ältere Frau beim Vorbeifahren Steine auf die Motorhaube warf. Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:20

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kreditkartenbetrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Im Zeitraum vom Samstag (21.02.2026), gegen 06.30 Uhr bis zum Sonntag (22.02.2026), gegen 02.30 Uhr, kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Kreditkartenbetrug zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes aus Augsburg. Der unbekannte Täter buchte unrechtmäßig mit der Kreditkarte des Mannes ab. Dadurch entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der 43-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren