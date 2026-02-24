Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr
Augsburg (ots)
Haunstetten-Siebenbrunn - Am Montag (23.02.2026) warf eine bislang unbekannte Täterin Steine auf ein vorbeifahrendes Auto in der Postillionstraße. Gegen 11.00 Uhr meldete der 41-jährige Autofahrer, dass eine ältere Frau beim Vorbeifahren Steine auf die Motorhaube warf. Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Autofahrer beschreibt die Täterin wie folgt: - Ältere Frau - Weiße Haare - Ca. 150 cm groß
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.
